В Волгограде отметят 100-летие композитора Александра Зацепина

Вековой юбилей здравствующего композитора Александра Зацепина в Волгограде отметят музыкальным ревю из.

Вековой юбилей здравствующего композитора Александра Зацепина в Волгограде отметят музыкальным ревю из его произведений на сцене Волгоградской филармонии. Оркестр русских народных инструментов им. Н. Н. Калинина исполнит произведения юбиляра в концертной программе «Есть только миг», которая пройдет 7 марта.

— «Песенка о медведях», «Песня про зайцев», «Остров невезения», «Есть только миг», «Куда уходит детство», «Помоги мне», «Если б я был султан» прозвучат и на субботней встрече в Волгоградской филармонии. В общей сложности Александр Сергеевич музыкально озвучил более чем сотню фильмов и мультфильмов, написал около 300 песен, — рассказали в Волгоградской филармонии.

100-лет Александру Зацепину исполнится 10 марта этого года. Большой юбилейный вечер пройдет на сцене Большого театра в Москве. Праздничный концерт «Век Зацепина» будут транслировать федеральные каналы.

Фото из архива V102.RU.

