Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский «Авангард» сыграет в Сочи в день землетрясения

Сейсмическая активность фиксировалась в южном городе утром.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 6 марта, «Авангард» в Сочи сыграет матч чемпионата КХЛ (0+) с местным одноименным клубом. Начало встречи в по Омску.

На ТВ игру покажут каналы KHL KHL Prime и «12-й канал».

Соперники находятся на абсолютно разных полюсах сводной таблицы КХЛ. «Авангард» в ней с 90 очками на третьем месте, южане имеют 42 балла и находятся на почти безнадежном последнем, 22-м месте.

Необычность в этот раз вносит то, что в день игры во всех районах Сочи рано утром случилось легкое землетрясение, без жертв и разрушений. В соцсетях «Авангард» даже не стал упоминать об этом инциденте.

Ранее там же, в Сочи, несколько футбольных и хоккейных игр переносились или останавливались из-за атак дронами враждебного киевского режима. Интересно, что сочинские игры «Локомотива» и «Ак Барса», которые должны пройти чуть позже, чем у «Авангарда», перенесли уже в итоге в Ярославль и Казань соответственно. Игра «ястребов» же пройдет точно в Сочи, будем лишь надеяться, что в ее момент никаких атак беспилотниками не будет. Хотя ПВО Армии России в этом районе традиционно работает очень надежно.

Всего в истории встреч в КХЛ команды играли между собой 22 раза. У «Авангарда» в этой серии 16 побед, у «Сочи» 6. Соотношение шайб 91:45 в пользу сибиряков. В этом сезоне в Омске команды сыграли в матче 4 декабря, «ястребы» там победили 5:2.

Интересно, что лучшим бомбардиром южан является сейчас омский хоккейный воспитанник, форвард Дмитрий Сероух.

Расклад букмекеров на этот матч таков: на победу гостей в основное время коэффициент 1,43, на такую же победу «леопардов» он составляет 6,44. Победа «Сочи» хоть в каком-то раскладе это коэффициент 4,16. Аналогичный успех «ястребов» это 1,23. Ничья в основное время оценена в 5,23.

Одновременно уже стало известно, что домашний матч с «Торпедо» пройдет в стилистике игры «Майнкрафт».

Ранее мы писали, что вратарь «Авангарда» Никита Серебряков вошел в четверку в истории клуба по числу игр в КХЛ среди голкиперов.