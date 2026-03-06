Омский «Авангард» сыграет в Сочи в день землетрясения

Ранее там же, в Сочи, несколько футбольных и хоккейных игр переносились или останавливались из-за атак дронами враждебного киевского режима. Интересно, что сочинские игры «Локомотива» и «Ак Барса», которые должны пройти чуть позже, чем у «Авангарда», перенесли уже в итоге в Ярославль и Казань соответственно. Игра «ястребов» же пройдет точно в Сочи, будем лишь надеяться, что в ее момент никаких атак беспилотниками не будет. Хотя ПВО Армии России в этом районе традиционно работает очень надежно.