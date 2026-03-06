В воронежском доме, где жильцы с помощью плаката молили вернуть воду, заменят насос

Коммунальщики отреагировали на отчаянный крик го помощи жителей многоэтажного дома № 24а по улице Ф. Энгельса. Люди на протяжении нескольких месяцев постоянно сталкиваются с перебоями в подаче воды. Жалобы и обращения не принесли результатов. Чтобы привлечь внимание общественности к проблеме, один из жителей верхнего этажа разместил на своем балконе плакат с надписью «Спасите, нет воды!».