В воронежском доме, где жильцы с помощью плаката молили вернуть воду, заменят насос

Коммунальщики отреагировали на отчаянный крик го помощи жителей многоэтажного дома № 24а по улице Ф. Энгельса. Люди на протяжении нескольких месяцев постоянно сталкиваются с перебоями в подаче воды. Жалобы и обращения не принесли результатов. Чтобы привлечь внимание общественности к проблеме, один из жителей верхнего этажа разместил на своем балконе плакат с надписью «Спасите, нет воды!».
Уже наследующий день после того, как фото с места событий разместили в соцсетях, в водоканале Воронежа сообщили, что готовы решить проблему, хоть она и не относится кзоне ответственности РВК.
Подача воды нарушена из-за неисправного бесхозного оборудования.
— Внутридомовые сети, в том числе и повысительные насосы, которые располагаются в подвалах жилых помещений, не относятся к зоне ответственности РВК-Воронеж и никогда не обслуживаются предприятием, — прокомментировали в РВК.
Однако компания предоставила многоэтажке новый насос и уже занимается его монтажом.