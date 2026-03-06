В Усть-Ишиме простились с участником СВО из Омской области Андреем Пономаревым

Андрей Александрович родился в селе Усть-Ишим 2 июня 1992 года. После переезда в город Ноябрьск он окончил школу № 8 и продолжил обучение в техникуме, где получил профессии слесаря по обслуживанию буровых и технолога по бурению нефтяных и газовых скважин. Вместе с супругой Андрей воспитывал дочь, строил планы на будущее. В мае 2024 года он подписал контракт и встал на защиту Родины, проходя службу в звании рядового в должности стрелка-помощника гранатометчика мотострелкового отделения.