МЧС назвало четыре области Беларуси, где начался активный паводок

Стало известно, в каких областях Беларуси уже наступил весенний паводок.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси уже фиксируются случаи подтопления, которые вызваны активным таянием снежного покрова и льда, повышением уровня воды в реках. В МЧС поделились оперативной информацией: по состоянию на 6 марта 2026 года подтопления талыми водами зарегистрированы в одиннадцати районах четырех областей Беларуси.

Наиболее активный паводок — в Гродненской области, в семи районах которой подтоплено 8 жилых домов, 27 подворий. В Минской области подтоплены 7 жилых домов и 7 подворий.

Что касается Брестской и Гомельской области, то в первой в зоне подтопления оказались 4 подворья и 2 подвала, во второй — один жилой дом и одно подворье.