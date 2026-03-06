МЧС назвало четыре области Беларуси, где начался активный паводок

В Беларуси уже фиксируются случаи подтопления, которые вызваны активным таянием снежного покрова и льда, повышением уровня воды в реках. В МЧС поделились оперативной информацией: по состоянию на 6 марта 2026 года подтопления талыми водами зарегистрированы в одиннадцати районах четырех областей Беларуси.