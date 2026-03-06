МЧС назвало четыре области Беларуси, где начался активный паводок

В Беларуси уже фиксируются случаи подтопления, которые вызваны активным таянием снежного покрова и льда, повышением уровня воды в реках. В МЧС поделились оперативной информацией: по состоянию на 6 марта 2026 года подтопления талыми водами зарегистрированы в одиннадцати районах четырех областей Беларуси.
Наиболее активный паводок — в Гродненской области, в семи районах которой подтоплено 8 жилых домов, 27 подворий. В Минской области подтоплены 7 жилых домов и 7 подворий.
Что касается Брестской и Гомельской области, то в первой в зоне подтопления оказались 4 подворья и 2 подвала, во второй — один жилой дом и одно подворье.