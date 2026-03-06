Названы самые популярные регионы для командировок зимой

Значительно чаще прошедшей зимой по работе стали ездить в Воронежскую область — популярность направления выросла в 4,7 раза, в Ханты-Мансийский автономный округ — в 2,5 раза, а также Московскую область — в 2,2 раза. А в списке регионов, в которые сотрудники российских компаний стали ездить в командировки значительно реже, оказались Волгоградская, Челябинская, Иркутская области и Пермский край.