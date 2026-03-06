Санавиация срочно доставила подростка с диабетом из Шаранского района в Уфу

Санитарная авиация доставила в Уфу подростка из Шаранского района, у которого впервые выявили сахарный диабет. Родители привели мальчика в больницу с жалобами на сильную жажду, частое мочеиспускание, слабость и резкое ухудшение самочувствия за последние три дня. Анализы показали критический уровень глюкозы в крови — более 30 ммоль/л. Учитывая наследственную предрасположенность, врачи подтвердили диагноз.
После дистанционной консультации со специалистами Республиканской детской клинической больницы состояние ребенка удалось стабилизировать. Мальчика перевезли в РДКБ для подбора терапии. Сейчас он проходит лечение и посещает школу сахарного диабета вместе с мамой. Там учат контролировать уровень сахара, правильно питаться и избегать осложнений.
В минздраве Башкирии подчеркнули, что своевременное выявление болезни спасло подростка от тяжелых последствий. Без лечения могла развиться кетоацидотическая кома — состояние, угрожающее жизни, при котором острая нехватка инсулина поражает почки, сердце, нервную систему и может вызвать отек мозга.