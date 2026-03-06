Санавиация срочно доставила подростка с диабетом из Шаранского района в Уфу

Санитарная авиация доставила в Уфу подростка из Шаранского района, у которого впервые выявили сахарный диабет. Родители привели мальчика в больницу с жалобами на сильную жажду, частое мочеиспускание, слабость и резкое ухудшение самочувствия за последние три дня. Анализы показали критический уровень глюкозы в крови — более 30 ммоль/л. Учитывая наследственную предрасположенность, врачи подтвердили диагноз.