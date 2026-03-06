Спрос на сладости вырастает почти в три раза к 8 Марта

В топ-5 центральной части и на юге России входят турецкие сладости, больше всего они популярны в Самаре (20,9%), Казани (17,1%), Краснодаре (13,7%), Волгограде (12,9%), Санкт-Петербурге (8,1%). Отмечается, что в Самаре и Казани турецкие сладости по занимаемой доле рынка идут сразу после готовых тортов и тортов на заказ.