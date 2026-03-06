Врач предупредила об опасности десертов с клубникой

«После употребления десерта могут появиться боль в животе, тошнота, диарея и другие проявления пищевого отравления. Кроме того, если на ягоде уже появилась плесень, то употреблять десерт в пищу не рекомендуется даже после удаления видимых поврежденных участков. Микроскопические грибковые нити могут проникать глубже в мякоть, а вместе с ними и вещества, способные вызвать раздражение органов пищеварения», — предупредила врач.