Восточный обход Краснодара сузили до двух полос из-за аварийных работ

Ранее «Югополис» сообщал о том, что 5 марта глава Краснодара Евгений Наумов выступил с отчетом о своей работе. Был затронут вопрос и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Мэр напомнил о продолжающимся капремонте Тургеневского моста, реконструкции улиц Западный Обход и Сергея Есенина, Фадеевского путепровода. На пересечении Тихорецкой / Володарского / Шевченко начали строить двухуровневую развязку. Этот проект Евгений Наумов назвал самым масштабным для Краснодара за последние 17 лет.