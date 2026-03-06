Восточный обход Краснодара сузили до двух полос из-за аварийных работ

На Восточном обходе Краснодара начались аварийно-восстановительные работы на путепроводе на 1329 км федеральной трассы М-4 «Дон». Планируется, что дорожники будут работать до 13 марта.
Проезжую часть в этом месте сузили до одной полосы в каждую сторону. В связи с этим есть риск ухудшения дорожной обстановки и образования заторов.
«Учитывайте это обстоятельство при планировании маршрутов. Мы приносим свои извинения за временные неудобства», — сообщили в ГК «Автодор».
Ранее «Югополис» сообщал о том, что 5 марта глава Краснодара Евгений Наумов выступил с отчетом о своей работе. Был затронут вопрос и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Мэр напомнил о продолжающимся капремонте Тургеневского моста, реконструкции улиц Западный Обход и Сергея Есенина, Фадеевского путепровода. На пересечении Тихорецкой / Володарского / Шевченко начали строить двухуровневую развязку. Этот проект Евгений Наумов назвал самым масштабным для Краснодара за последние 17 лет.