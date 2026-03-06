Ричмонд
Андрей Бочаров перед 8 марта подарил цветы матерям и женам бойцов СВО

Губернатор за чаем обсудил с женщинами вопросы демографии и поддержки семей участников спецоперации.

Источник: Комсомольская правда

Жен и матерей участников СВО принимали сегодня, 6 марта 2026 года, в администрации Волгоградской области. Женщин накануне 8 марта пригласил к себе губернатор Андрей Бочаров. На встрече за чаем с пирожными поговорили о демографии, поддержке семей бойцов спецоперации, о патриотическом воспитании молодежи.

Глава региона в лице приглашенных женщин поздравил с Международным женским днем всех жительниц региона.

— От всех нас, мужчин, примите поздравления: желаем вам здоровья, любви, терпения к нам. Всего самого доброго вам, вашим родным, семьям!, — сказал Андрей Бочаров и вручил каждой гостье букет нежных весенних цветов.