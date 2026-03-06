Андрей Бочаров перед 8 марта подарил цветы матерям и женам бойцов СВО

Жен и матерей участников СВО принимали сегодня, 6 марта 2026 года, в администрации Волгоградской области. Женщин накануне 8 марта пригласил к себе губернатор Андрей Бочаров. На встрече за чаем с пирожными поговорили о демографии, поддержке семей бойцов спецоперации, о патриотическом воспитании молодежи.