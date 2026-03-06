Под теплым одеялком: белорусские клещи успешно перезимовали и ждут тепла

«В снегу и в листовой подстилке они прекрасно сохранились, как под теплым одеялком, спят в состоянии анабиоза и с потеплением до пяти градусов выйдут наружу голодными и будут ожидать своих прокормителей — грызунов, мелких млекопитающих, иногда крупного рогатого скота и, к сожалению, человека», — сообщила специалист.