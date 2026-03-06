Под теплым одеялком: белорусские клещи успешно перезимовали и ждут тепла

Специалисты отмечают, что граждане в первую очередь должны обращать внимание не на прогнозы о численности и выживаемости клещей, а на меры профилактики, индивидуальной защиты и правила посещения лесов и парков.
«На сегодняшний день очень трудно сказать, повлияла или нет суровая зима на клещей, но с большой долей вероятности можно предположить, что нет», — сообщил Sputnik энтомолог.
По его словам, на территории Беларуси есть два самых распространенных вида клещей — европейский лесной и луговой.
«Сроки их активности начинаются с начала таяния снега и заканчиваются во время наступления заморозков. Срок сезона активности зависит от погодных условий. Каждый год он немного разный, потому что каждый год разные погодные условия», — отметил ученый.
При этом он подчеркнул, что следует помнить — у клещей есть пики численности.
«У белорусских клещей два пика численности: это конец мая — начало июня и конец августа — начало сентября. Самым агрессивным по отношению к человеку является европейский лесной клещ», — сказал собеседник Sputnik.
Переносчики опасных заболеваний
При этом он уточнил, что вне зависимости от прогноза по численности клещей граждане должны помнить, что они являются переносчиками возбудителей многих заболеваний.
«Опасность у нас действительно есть, поэтому нужно знать методы индивидуальной защиты», — отметил ученый.
Как сообщала на пресс конференции врач-эпидемиолог, заведующая противоэпидемическим отделением Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Влада Запольская, клещевой вирусный энцефалит является актуальным заболеванием.
«Сезон активности клещей в Беларуси стартует с наступлением теплого периода, как правило первые особи клещей появляются при температуре воздуха плюс 5. Есть территории, где сезон активности клещей длится круглогодично — это Гомельская, Гродненская и Брестская области», — сказала она.
Зима позволила отдохнуть от клещей
Эпидемиолог назвала мифом утверждение, что снежная зима и морозы могут негативно сказаться на клещах.
«В снегу и в листовой подстилке они прекрасно сохранились, как под теплым одеялком, спят в состоянии анабиоза и с потеплением до пяти градусов выйдут наружу голодными и будут ожидать своих прокормителей — грызунов, мелких млекопитающих, иногда крупного рогатого скота и, к сожалению, человека», — сообщила специалист.
Первые случаи
По ее словам, в Беларуси в этом году уже зарегистрировано два случая нападения клещей на человека.
«Уже в январе наблюдалось два случая укуса клеща — в Брестской и Могилевской областях», — сказала она, уточнив, что клещи напали в сельхозпостройках с сеном.
В феврале 2026 года данных об укусах клещей не было.
Ежегодная статистика
Эпидемиолог также рассказала, что в Беларуси ежегодно к медикам по поводу укусов клещей в среднем обращается около 30 тысяч человек.
«Этот как взрослые, так и дети. Больше всего таких обращений в Брестской и Гродненской областях», — сообщила она, уточнив, что по поводу укусов обращается много минчан, которые любят проводить время за городом, на дачах и приусадебных участках.
Согласно статистике, клещи в 70% случаев нападают на человека в лесной зоне, в сельской местности, около 15% — это черта города и лесопарковая зона,
«Клещ может укусить и дома, если его с прогулки принес питомец, клеща можно принести и с букетом полевых цветов», — сказала Запольская.
Правила безопасности
Она также отметила, что в целях профилактики заражения клещевым энцефалитом нужно соблюдать ряд правил.
В сезон активности клещей, отправляясь в лес, лесопарковую зону, нужно в обязательном порядке надевать максимально закрывающую тело одежду, головные уборы, использовать репелленты.
«После возвращения с прогулок и во время них нужно проводить взаимоосмотры одежды и тела», — сказала она.
Еще одной мерой профилактики против клещей, отметила эпидемиолог, является надлежащее содержание дачных участков, придомовых территорий, на которых нужно обкашивать траву, кустарники, убирать мусор и не устраивать свалок.
Если укусил клещ
«Если вы увидели, что присосался клещ, его немедленно нужно удалить. Для этого используются приспособления промышленного производства, но можно удалить тонким острым пинцетом или петлей из нитки», — сказала Запольская.
По ее словам, если есть сомнения, что клещ был удален целиком, нужно обратиться к медикам.
Кому нужна прививка от энцефалита
Говоря о важности профилактики заболеваний, которые переносят клещи, эпидемиолог напомнила о вакцинации для некоторых категорий граждан.
«В первую очередь людям, которые очень часто пребывают в лесной зоне, людям, которые осуществляют сбор грибов и ягод, охотникам, рыболовам», — сказала она.
При этом специалист подчеркнула, что клещи могут нападать не только в густом лесу, они распространены и в кустарниках возле озер или рек.
«Рыбакам тоже нужно привиться. Клещевой энцефалит хоть и в более благоприятной форме протекает, чем таежный энцефалит, который оставляет тяжелые последствия вплоть до инвалидности и летальных исходов, но все равно это достаточно серьезное заболевание», — отметила Запольская.
Первые признаки энцефалита — это головная боль, повышение температуры, обмороки и спутанное сознание.
«Единичные случаи, когда наступают неблагоприятные исходы, как правило, случаются при несвоевременном обращении пациентов, когда в самом начале заболевания симптомы не принимаются за серьезные», — сообщила специалист.
Она подчеркнула, что лабораторная диагностика в 100% случаев выявляет клещевой энцефалит.
Где не ступала нога человека
Запольская также отметила, что мониторинг численности клещей проводится по всей стране.
По ее словам, в каждом регионе есть стационарный пункт, где «не ступала нога человека», на этой территории производится расчет по определенным методикам, схемам алгоритмов численности клещей.
Проводятся рекогносцировочные исследования территории, устанавливается количество клещей по определенным методикам, и если оно будет превышать установленный показатель, то тогда на этой территории ведется акарицидная обработка.