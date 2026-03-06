Ученые Пермского Политеха нашли способ для оценки опасности раковой опухоли

Ученые Пермского Политеха создали математическую модель для оценки агрессивности раковых опухолей и их потенциала к метастазированию — процессу, который становится причиной до 90% смертей от рака. Подробностями поделились в пресс-службе ПНИПУ.
Современные методы диагностики, такие как КТ, МРТ, биопсия, часто выявляют болезнь на поздних стадиях: они не позволяют точно оценить готовность клеток к распространению. На способность опухоли к образованию метастазов влияют три ключевых, но ранее разрозненно изучаемых фактора: деформация клетки, перестройка ее цитоскелета и энергозатраты. Пермские специалисты впервые объединили их в единый показатель.
В результате выявлен «энергетический почерк» метастатических клеток. Александр Никитюк, доцент кафедры «Математическое моделирование систем и процессов» ПНИПУ пояснил, что пораженные клетки стабильно тратят одно и то же высокое количество энергии на деформацию независимо от внешней нагрузки. На основе этого введен новый измеримый параметр — «частота диссипативных процессов». Его повышенное значение сигнализирует о высоком метастатическом потенциале.
Статью ученых ПНИПУ опубликовали в журнале «Physical Review E». Открытие позволит в будущем создать диагностический тест, который поможет определять пациентов с высоким риском метастазов на ранней стадии и подбирать персонализированное лечение: усиливать терапию или избегать избыточных процедур при низком риске распространения опухоли.