Ученые Пермского Политеха нашли способ для оценки опасности раковой опухоли

Современные методы диагностики, такие как КТ, МРТ, биопсия, часто выявляют болезнь на поздних стадиях: они не позволяют точно оценить готовность клеток к распространению. На способность опухоли к образованию метастазов влияют три ключевых, но ранее разрозненно изучаемых фактора: деформация клетки, перестройка ее цитоскелета и энергозатраты. Пермские специалисты впервые объединили их в единый показатель.