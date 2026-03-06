В Иркутской области работают более 3 тыс ученых и 71 промышленный робот

В Иркутской области в сфере научных исследований и разработок трудятся 3,8 тысячи человек, а также работает 71 промышленный робот. Изобретатели и рационализаторы на производстве внедряют новые технологии. Однако только 8% предприятий в Приангарье проявляют инновационную активность. В 2024 году крупные и средние компании отгрузили продукции на 8,7 миллиарда рублей.
— А 6% малых предприятий смогли внедрить новые технологии, что позволило им получить доход в размере 1,2 миллиарда рублей, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Иркутскстата.
В 2024 году экономика региона активно использовала 2759 передовых технологий. Также было применено 25 полезных моделей и зарегистрировано 147 изобретений. В настоящее время на предприятиях работают девять складских и логистических роботов.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Приангарье на рынках занято 76% торговых мест.