30 электробусов большого класса закупят для Ростова

Также на предприятии подготовили обращение о финансировании строительства или реконструкции транспортной инфраструктуры. Это, в том числе, связано с тем, что контактная троллейбусная сеть не обновлялась уже в течение 15-ти лет, а депо на 20-й линии требует капремонта на 80 млн рублей.