30 электробусов большого класса закупят для Ростова

В 2026 году в Ростове-на-Дону планируют закупить в лизинг 30 электробусов большого класса, эти машины собираются пустить по маршрутам № 2, 17 и 22. Об этом по итогам выездного заседания депутатов сообщает городская дума.
Пополнить парк электротранспорта намерены в МУП РТК (МУП «Ростовская транспортная компания»).
Также на предприятии подготовили обращение о финансировании строительства или реконструкции транспортной инфраструктуры. Это, в том числе, связано с тем, что контактная троллейбусная сеть не обновлялась уже в течение 15-ти лет, а депо на 20-й линии требует капремонта на 80 млн рублей.
К слову, в рамках лизинга пополнился и автобусный парк, но у другого перевозчика — МУП МТК «Ростовпассажиртранс». По информации городской думы, в 2025 году компания приобрела десять автобусов «Нефаз», а в 2026 году взяли в лизинг еще 90 машин.
Напомним, лизинг предполагает временное использование поставленного по договору транспорта.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.