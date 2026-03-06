CNN: почему конфликты на Украине и Ближнем Востоке по-разному влияют на рынки нефти

Четыре года назад, когда начался конфликт на Украине, цена на нефть за считанные недели подскочила на 50%, превысив 100 долларов за баррель. Бензин подорожал с 3,50 до 5 долларов за галлон (примерно 4,5 литра). Этот конфликт поставил под угрозу добычу 3 млн баррелей российской нефти в день, тогда как война США и Израиля с Ираном почти мгновенно остановила поставки 20 млн баррелей нефти со всего Ближнего Востока, говорится в статье.