CNN: почему конфликты на Украине и Ближнем Востоке по-разному влияют на рынки нефти

Четыре года назад, когда начался конфликт на Украине, цена на нефть за считанные недели подскочила на 50%, превысив 100 долларов за баррель. Бензин подорожал с 3,50 до 5 долларов за галлон (примерно 4,5 литра). Этот конфликт поставил под угрозу добычу 3 млн баррелей российской нефти в день, тогда как война США и Израиля с Ираном почти мгновенно остановила поставки 20 млн баррелей нефти со всего Ближнего Востока, говорится в статье.
Однако к пятнице (спустя шесть дней конфликта) цена на нефть повысились чуть больше чем на 7%, до 87,30 доллара за баррель, а цены на бензин в ближайшее время вряд ли приблизятся к 5 долларам за галлон. Сложившуюся ситуацию CNN объясняет тем, что в 2022 году мировая экономика оправлялась от пандемии и спрос на энергоносители быстро рос.
В 2025 году страны ОПЕК+ увеличили добычу, что привело к избытку предложения, отмечает издание.
К тому же движение танкеров через Ормузский пролив, через который проходит каждый пятый баррель нефти на планете, практически остановлено. Операторы судов и морские страховщики не хотят рисковать, проходя через него во время боевых действий.
Война между США и Израиля против Ирана может стать крупнейшим нарушением поставок нефти в истории, если потоки нефти через узкий Ормузский пролив останутся низкими или прекратятся.
За последние сутки через Ормузский пролив не прошел ни один нефтяной танкер, тогда как средний показатель до нападения США на Иран составлял 60 танкеров в день.
Когда Россия начала боевые действия на Украине, цены на сырую нефть за несколько недель подскочили примерно на 50%. Сейчас под угрозой находится гораздо больше нефти.
В четверг министр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил, что война на Ближнем Востоке может «обрушить мировую экономику». Он предположил, что все страны-экспортеры энергоносителей в Персидском заливе могут прекратить добычу в течение нескольких недель, и это приведет к росту цены на нефть до 150 долларов.