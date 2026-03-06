Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин отметил успехи Нижегородской области в демографической сфере

Путин отметил результативность демографических инициатив в Нижегородской области.

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил результативность инициатив руководства Нижегородской области в демографической сфере.

Путин в пятницу принял с докладом губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Глава региона доложил, помимо прочего, о работе в сфере демографии, отметив региональные выплаты при рождении ребенка, консультации будущим мамам.

«В целом у вас выстроена эта работа. Я помню, когда я приезжал, вы мне уже тогда говорили о некоторых ваших инициативах. Вот они реализуются, и результат есть. Так что я вас с этим поздравляю», — отметил Путин на встрече в Кремле.