Путин отметил успехи Нижегородской области в демографической сфере

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил результативность инициатив руководства Нижегородской области в демографической сфере.
Путин в пятницу принял с докладом губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Глава региона доложил, помимо прочего, о работе в сфере демографии, отметив региональные выплаты при рождении ребенка, консультации будущим мамам.
«В целом у вас выстроена эта работа. Я помню, когда я приезжал, вы мне уже тогда говорили о некоторых ваших инициативах. Вот они реализуются, и результат есть. Так что я вас с этим поздравляю», — отметил Путин на встрече в Кремле.