Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоград увеличил выплаты контрактникам до 3 миллионов рублей

Регион значительно повысил финансовую поддержку для тех, кто выбирает службу по контракту в Минобороны.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Волгоградской области, которые решат подписать контракт с Минобороны, получат увеличенную единовременную выплату — 3 миллиона рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на мэрию. Губернатор Андрей Бочаров утвердил новый документ, благодаря которому региональная поддержка сразу выросла на полмиллиона рублей. Раньше добровольцы из Волгоградской области могли рассчитывать на 2,1 миллиона рублей «подъемных». Теперь же, с учетом увеличения региональной доли, федеральных и муниципальных средств, общая сумма выплат увеличилась сразу на 900 тысяч рублей. Эти деньги боец получает гарантированно и единовременно сразу после заключения контракта, что дает уверенность ему и его семье.

Помимо единовременной выплаты, военнослужащие получают ежемесячную зарплату, различные надбавки и премиальные за выполнение задач. Так, общая сумма, которую боец заработает за первые 12 месяцев службы, составит от 5,6 миллиона рублей. Важно отметить, что такие повышенные выплаты действуют ограниченное время. Их получат только те, кто оформит документы этой весной — до 31 мая.

Если вы рассматриваете возможность службы по контракту и хотите узнать подробности, обращайтесь по телефонам:

Краснооктябрьский: 8−927−062−20−00.

Советский: 8−937−691−95−83.

Тракторозаводский: 8−937−751−87−89.

Центральный: 8−992−140−37−41.

Ворошиловский: 8−902−313−93−10.

Дзержинский: 8−8442−54−59−49.

Кировский: 8−903−315−66−44.

Красноармейский 8−902−090−21−01.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше