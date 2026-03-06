Волгоград увеличил выплаты контрактникам до 3 миллионов рублей

Жителей Волгоградской области, которые решат подписать контракт с Минобороны, получат увеличенную единовременную выплату — 3 миллиона рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на мэрию. Губернатор Андрей Бочаров утвердил новый документ, благодаря которому региональная поддержка сразу выросла на полмиллиона рублей. Раньше добровольцы из Волгоградской области могли рассчитывать на 2,1 миллиона рублей «подъемных». Теперь же, с учетом увеличения региональной доли, федеральных и муниципальных средств, общая сумма выплат увеличилась сразу на 900 тысяч рублей. Эти деньги боец получает гарантированно и единовременно сразу после заключения контракта, что дает уверенность ему и его семье.