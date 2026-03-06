Омский гинеколог развеяла страхи о беременности после 35 лет

Один из главных страхов женщин после 35 лет — риск генетических отклонений у плода. При помощи современной диагностики можно выявлять большинство патологий на самых ранних сроках, доступны экспертные методы контроля. При ведении беременности у возрастных пациенток врачи обращают особое внимание на контроль артериального давления для профилактики преэклампсии, мониторинг уровня сахара в крови из-за риска гестационного диабета. Важны также регулярная диспансеризация, консультации терапевта и эндокринолога.