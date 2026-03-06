Омский гинеколог развеяла страхи о беременности после 35 лет

Многие женщины осознанно решаются на первую или повторную беременность после 35 лет. Современная медицина позволяет реализовать счастье материнства и в 20, и в 40 лет, но «взрослый» вариант требует более «ювелирного» подхода. Об этом рассказали 6 марта в минздраве Омской области.
Каждая женщина рождается с определенным набором яйцеклеток — это называется овариальным резервом. Они не восстанавливаются, их количество и качество со временем снижаются. Именно поэтому после 35 лет врачи рекомендуют перед зачатием проверять запас женских половых клеток. Достаточно сдать анализ на АМГ и пройти УЗИ.
«Это помогает нам понять репродуктивный потенциал и, если нужно, не откладывать планирование “на потом”», — сказала врач-гинеколог женской консультации № 4 Татьяна Борнякова.
Один из главных страхов женщин после 35 лет — риск генетических отклонений у плода. При помощи современной диагностики можно выявлять большинство патологий на самых ранних сроках, доступны экспертные методы контроля. При ведении беременности у возрастных пациенток врачи обращают особое внимание на контроль артериального давления для профилактики преэклампсии, мониторинг уровня сахара в крови из-за риска гестационного диабета. Важны также регулярная диспансеризация, консультации терапевта и эндокринолога.
«Главное — это не цифры в паспорте, а здоровье и готовность следовать рекомендациям врача. Мы готовы делать все необходимое, чтобы ваша беременность прошла максимально спокойно, а долгожданная встреча с малышом принесла только радость», — добавила Татьяна Борнякова.
