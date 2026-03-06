В ПНИПУ рассказали о сезоне активности клещей в 2026 году

Ученые Пермского Политеха рассказали, что в 2026 году клещи могут проснуться раньше обычного. По прогнозам специалистов, первые случаи активности возможны уже в марте, поделились в пресс-службе ПНИПУ.
Это связано с более теплыми зимами и обильным снежным покровом: снег действует как «одеяло», защищая клещей в лесной подстилке от морозов, поэтому большая часть популяции успешно переживает зиму и выходит из спячки одновременно, объяснила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ Екатерина Баньковская.
Наиболее опасными для человека считаются иксодовые клещи. Анна Перевощикова, инженер кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ рассказала, что в России распространены таёжный, собачий и луговой виды. Таёжный клещ является главным переносчиком клещевого энцефалита, а собачий может передавать боррелиоз и другие инфекции. Клещи способны распространять несколько заболеваний, включая клещевой энцефалит, болезнь Лайма, анаплазмоз и эрлихиоз. Один паразит может переносить сразу несколько инфекций.
Во время укуса клещ выделяет слюну с анестезирующим эффектом, поэтому человек часто не чувствует присасывания. Даже укус незаражённого клеща может вызвать сильную аллергическую реакцию.
Эксперты советуют как можно быстрее удалять присосавшегося клеща и сдавать его на анализ. Вакцинацию против клещевого энцефалита можно сделать и весной, так как существует ускоренная схема прививки. Для защиты рекомендуется использовать репелленты, носить закрытую светлую одежду и заправлять брюки в носки, чтобы клещ не смог добраться до кожи.