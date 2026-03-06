В ПНИПУ рассказали о сезоне активности клещей в 2026 году

Эксперты советуют как можно быстрее удалять присосавшегося клеща и сдавать его на анализ. Вакцинацию против клещевого энцефалита можно сделать и весной, так как существует ускоренная схема прививки. Для защиты рекомендуется использовать репелленты, носить закрытую светлую одежду и заправлять брюки в носки, чтобы клещ не смог добраться до кожи.