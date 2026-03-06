Ричмонд
В Башкирии назвали график работы поликлиник на 7, 8 и 9 марта

Женские консультации и фильтр-боксы будут работать в праздничные выходные.

Источник: Комсомольская правда

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало режим работы медицинских учреждений в предстоящие праздничные дни. Напомним, 8 марта выпадает на воскресенье, поэтому выходной перенесли на понедельник, 9 марта.

Поликлиники будут вести прием 7 и 9 марта с восьми утра до пяти вечера. Вызовы, в том числе неотложные, принимают до 16:00. Восьмое марта объявлено выходным днем.

Пациенты с симптомами гриппа, ОРВИ и других инфекций смогут обратиться в фильтр-боксы в те же часы — с 8:00 до 17:00 7 и 9 марта.

В праздничные дни также будут доступны профилактические осмотры, приемы в женских консультациях, неонатальный и расширенный неонатальный скрининги.

