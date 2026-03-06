Развитие болезни Альцгеймера связали со сбоями в процессе сборки части белков

В процессе этого анализа ученые расшифровали структуру пептидов, извлеченных из нейронов, и сопоставляли ее с тем, как устроены эталонные последовательности аминокислот, закодированные в связанных с этими белками генах. Эти расчеты показали, что развитие болезни Альцгеймера сопровождается существенными нарушениями в процессе сборки белков, в результате которых часть аминокислот в важных для функционирования нейронах заменяется на другие формы этих молекул.