Развитие болезни Альцгеймера связали со сбоями в процессе сборки части белков

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российские и китайские ученые обнаружили, что развитие болезни Альцгеймера сопровождается появлением характерных сбоев в процессе сбора определенных белков внутри нейронов, в результате которых часть аминокислот в этих пептидах заменяется на другие варианты «стройблоков» пептидов. Понимание этого поможет создать новые терапии от болезни Альцгеймера, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Особый интерес представляет замена аминокислоты гистидин на глутамин или тирозин, которая может указывать на нарушения в работе ферментов, отвечающих за сборку белков. Такие изменения потенциально способны влиять на функционирование нервных клеток и развитие заболевания. Открытие поможет в поиске лечения болезни Альцгеймера и выяснении ее причин, которые до сих пор остаются неизвестными», — говорится в сообщении.
Это открытие было совершено группой китайских и российских нейрофизиологов под руководством ведущего научного сотрудника Института энергетических проблем химической ФИЦ ХФ РАН (Москва) Ирины Тарасовой при изучении изменений в круговороте белков, которые происходят при развитии болезни Альцгеймера. Для получения подобных сведений ученые изучили образцы тканей мозга 500 человек, в том числе носителей этого заболевания и здоровых молодых и пожилых людей.
В процессе этого анализа ученые расшифровали структуру пептидов, извлеченных из нейронов, и сопоставляли ее с тем, как устроены эталонные последовательности аминокислот, закодированные в связанных с этими белками генах. Эти расчеты показали, что развитие болезни Альцгеймера сопровождается существенными нарушениями в процессе сборки белков, в результате которых часть аминокислот в важных для функционирования нейронах заменяется на другие формы этих молекул.
Наиболее значимые изменения авторы обнаружили в белках, отвечающих за навигацию длинных отростков нейронов, работу ионных насосов и передачу сигналов внутри клеток. Также оказалось, что у пациентов с болезнью Альцгеймера в два раза чаще встречается замена аминокислоты гистидин на глутамин по сравнению с контрольной группой. Другие аминокислотные замены были предположительно связаны с возрастными изменениями в мозге.
Также ученые обнаружили, что чаще всего подобные «опечатки» в структуре белков возникают у носителей болезни Альцгеймера в тех пептидах, которые участвующих в передаче сигналов между нейронами. Это может служить причиной нарушения работы мозга при заболевании, что следует учитывать при разработке новых терапий от болезни Альцгеймера, подытожили Тарасова и ее коллеги.