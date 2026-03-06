Больше половины краснодарцев поздравят женщин с 8 марта, потому что «так принято»

Согласно исследованию, 65% мужчин заявили, что намерены поздравлять женщин с 8 марта, однако пока не определились с выбором подарка. Лишь 35% респондентов сообщили, что уже знают, что именно подарят. При этом 59% признались, что делают это скорее потому, что «так принято», чем по собственной инициативе.