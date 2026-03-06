На три мартовских дня бесплатными станут парковки в Воронеже

С 21 по 23 февраля включительно платные парковки Воронежа будут функционировать в режиме выходных и нерабочих праздничных дней. Об этом сообщает сайт «Парковочное пространство Воронежа».
Это означает, что оставлять свои машины на местах для парковки можно будет совершенно бесплатно.
В предыдущий раз не платить за парковку воронежцы могли с 21 по 23 февраля, а до этого — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
Напомним, что воронежцев ждет короткая рабочая неделя (речь о тех, кто трудится в формате 5/2). 8 марта будет отмечаться Международный женский день. Поэтому выходные растянутся на три дня — с 7 по 9 марта.