На три мартовских дня бесплатными станут парковки в Воронеже

Не нужно будет оплачивать стоянку машин с 7 по 9 марта.

Источник: Комсомольская правда

С 21 по 23 февраля включительно платные парковки Воронежа будут функционировать в режиме выходных и нерабочих праздничных дней. Об этом сообщает сайт «Парковочное пространство Воронежа».

Это означает, что оставлять свои машины на местах для парковки можно будет совершенно бесплатно.

В предыдущий раз не платить за парковку воронежцы могли с 21 по 23 февраля, а до этого — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Напомним, что воронежцев ждет короткая рабочая неделя (речь о тех, кто трудится в формате 5/2). 8 марта будет отмечаться Международный женский день. Поэтому выходные растянутся на три дня — с 7 по 9 марта.