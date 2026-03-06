Простым и легким рецептом бефстроганов поделилась уроженка Волгограда

Участница звездного состава шоу «Дом-2» Наталья Варвина рассказала, как легко и просто можно приготовить популярное во всем мире русское блюдо бефстроганов. Порадовать им своих родных можно в длинные мартовские выходные.
Уроженка Волгограда использует для его приготовления говядину, которую нарезает небольшими полосками. Мясо она обжаривает на раскаленной сковороде небольшими порциями, чтобы оно не варилось, а именно жарилось до золотистой корочки. Предварительно к нему добавляется соль, перец и мука.
После того, как все порции говядины готовы, в этой же сковороде обжариваются лук полукольцами и нарезанные шампиньоны с солью и перцем. После к ним возвращается мясо и добавляется вода или бульон, сливки и сметана.
«Я люблю, когда соуса очень много, поэтому в процессе могу добавить еще воды и конечно же специи», — делится Наталья, выложившая видео в Telegram.
Пока мясо тушится в течение 20 минут, готовится картофельное пюре, щедро сдобренное сливочным маслом и горячими сливками. Украшением каждой порции становятся два небольших соленых огурчика.