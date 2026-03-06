Два человека пострадали в Волгограде в ДТП с автобусом и трамваем

В Волгограде 5 марта произошло два ДТП с общественным транспортом, в которых пострадали люди. В Краснооктябрьском районе после падения в автобусе «Волгабас» в больницу попала женщина. Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, это случилось на улице Еременко, пассажирка упала в салоне во время крутого маневра.
Еще одна авария случилась в Дзержинском районе. На улице Ангарской трамвай «Львенок» сбил человек. Женщина, управлявшая трамваем, выполняла поворот, когда на трамвайных путях в темноте увидела сидящего на рельсах человека. Затормозить она не успела, пешеход в больнице.