Два человека пострадали в Волгограде в ДТП с автобусом и трамваем

В Волгограде 5 марта произошло два ДТП с общественным транспортом, в которых пострадали люди. В Краснооктябрьском районе после падения в автобусе «Волгабас» в больницу попала женщина. Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, это случилось на улице Еременко, пассажирка упала в салоне во время крутого маневра.