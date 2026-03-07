«Вирусы никуда не исчезают»: в Приморье растет риск заражения гриппом и ОРВИ

В Приморском крае продолжается сезонный подъем заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом. По данным краевого минздрава, в ближайшие два месяца риск инфицирования остается повышенным. Об этом предупредила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Анна Симакова, пишет «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
«Вирусы никуда не исчезают. В период перепадов температур и переохлаждения организм становится более уязвимым, поэтому особенно важно соблюдать элементарные меры профилактики», — подчеркнула специалист.
Врачи напоминают простые, но эффективные правила: регулярно мыть руки после улицы и общественных мест, чаще проветривать помещения, одеваться по погоде — без крайностей, и оставаться дома при первых признаках недомогания. При этом важно не только носить средство защиты, но и правильно его утилизировать.
«Важно не только носить маску, но и правильно ее утилизировать. Вирус может сохраняться на поверхности до суток, поэтому использованную маску следует помещать в пакет и выбрасывать в контейнер», — отметила Анна Симакова.
По словам экспертов, ответственное отношение к своему здоровью и к здоровью окружающих — по-прежнему самая надежная защита.