«Вирусы никуда не исчезают»: в Приморье растет риск заражения гриппом и ОРВИ

Врачи напоминают простые, но эффективные правила: регулярно мыть руки после улицы и общественных мест, чаще проветривать помещения, одеваться по погоде — без крайностей, и оставаться дома при первых признаках недомогания. При этом важно не только носить средство защиты, но и правильно его утилизировать.