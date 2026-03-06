Топливный шок в Молдове: Цены на бензин и дизель снова резко повысились

Топливо снова дорожает: цены продолжают шокировать водителей.
Цена на бензин приближается к 25 леям за литр, а дизель — к 23 леям.
Та самая вандефул лайф.
.
