Глава Нижегородской области рассказал Путину о производстве трамваев

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поинтересовался у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина производством трамваев для модернизации общественного транспорта в регионе, а он в свою очередь рассказал о предприятии в субъекте.
Во время встречи с президентом в Кремле в пятницу Никитин поделился, что в регионе проходил полная модернизация общественного транспорта.
«А техника-то откуда? С какого предприятия?», — поинтересовался Путин.
Губернатор рассказал, что на территории Нижегородской области расположено совместное предприятие Минска и Нижнего Новгорода по производству общественного транспорта.