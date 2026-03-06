Ричмонд
Глава Нижегородской области рассказал Путину о производстве трамваев

Путин задал главе Нижегородской области Никитину вопрос о производстве трамваев.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поинтересовался у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина производством трамваев для модернизации общественного транспорта в регионе, а он в свою очередь рассказал о предприятии в субъекте.

Во время встречи с президентом в Кремле в пятницу Никитин поделился, что в регионе проходил полная модернизация общественного транспорта.

«А техника-то откуда? С какого предприятия?», — поинтересовался Путин.

Губернатор рассказал, что на территории Нижегородской области расположено совместное предприятие Минска и Нижнего Новгорода по производству общественного транспорта.