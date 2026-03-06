Признание в любви на асфальте может грозить штрафом

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Россиянам может грозить административная ответственность и штраф за признания в любви, оставленные краской на асфальте в честь 8 Марта, которые квалифицируются как нарушение правил благоустройства, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин.
«Надписи на асфальте краской в честь 8 Марта — это романтика до первого протокола. Если они сделаны несмывающимися детскими мелками, обычно за это привлекают по региональным нормам по благоустройству. В Москве за такие надписи штраф для граждан составляет от 500 рублей до 2,5 тысяч рублей», — сказал он.