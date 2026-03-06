Концерты Лазарева в Волгограде отменены из-за аварии на площадке

— Она произошла во время монтажа и саундчека другого коллектива, который должен был выступать сегодня. У этого коллектива отмена концерта. Нам сказали, что наш концерт завтра тоже не состоится по причине этой аварии. Это ужасная информация, я не ожидал этого, — поделился певец, выражая свое разочарование. Лазарев отметил, что его команда уже прибыла в Волгоград со всеми декорациями и готова была выступать.