Концерты Лазарева в Волгограде отменены из-за аварии на площадке

В Волгограде отменили два долгожданных концерта Сергея Лазарева, которые должны были пройти в «Экспоцентре» 6 и 7 марта, накануне Международного женского дня. Об этом артист лично сообщил в своих социальных сетях вечером 5 марта, пишет сайт volgograd.kp.ru.
Сергей Лазарев рассказал, что утром 5 марта пришла тревожная информация: на площадке, где планировались его выступления, произошла авария. Эта ситуация делает невозможным проведение концертов.
— Она произошла во время монтажа и саундчека другого коллектива, который должен был выступать сегодня. У этого коллектива отмена концерта. Нам сказали, что наш концерт завтра тоже не состоится по причине этой аварии. Это ужасная информация, я не ожидал этого, — поделился певец, выражая свое разочарование. Лазарев отметил, что его команда уже прибыла в Волгоград со всеми декорациями и готова была выступать.
Артист понимает, что многие волгоградцы, а также гости из других городов, приобрели билеты в подарок к 8 Марта и с нетерпением ждали встречи. По словам певца, он сразу же предпринял попытки найти альтернативное место для выступлений. Однако ни одна из доступных площадок в Волгограде не подошла из-за недостаточной вместительности для такого количества зрителей.
— Прошу прощения за доставленные неудобства. Я очень хотел поздравить жительниц Волгограда с 8 Марта. Для меня и моей команды это полный шок. Я очень расстроен, — подытожил Лазарев, выражая искренние сожаления поклонникам.