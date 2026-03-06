Ричмонд
В Москве британцу, участвовавшему в СВО, вручили российский паспорт

В Москве участвовавшему в СВО британцу Стимсону вручили российский паспорт.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Полицейские в Москве вручили паспорт гражданина России участнику специальной военной операции британцу Бенджамину Стимсону, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Начальник отдела рассмотрения вопросов гражданства управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Алексей Катков в торжественной обстановке вручил паспорт гражданина Российской Федерации Бенджамину Стимсону», — сказала она.

Она отметила, что уроженец графства Большой Манчестер Великобритании в мае 2024 года заключил контракт с Минобороны РФ и в течение года проходил военную службу на территории Донецкой Народной Республики. Имеет военно-учетную специальность.

Стимсон принят в гражданство РФ в упрощенном порядке — как участник СВО.

