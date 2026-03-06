В Ростовской области трогательно проводили на пенсию служебную собаку МВД

Служебные собаки — настоящие напарники для сотрудников полиции. На торжественном построении Вегаса и его кинолога поблагодарили за профессионализм, самоотдачу и верную службу. Теперь у четвероногого начинается новая жизнь, более спокойная и домашняя. Его разрешили оставить в семье своего напарника-кинолога, с которым прошел весь служебный путь.