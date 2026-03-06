В Ростовской области трогательно проводили на пенсию служебную собаку МВД

В Ростовской области кинологи МВД проводили на пенсию служебную собаку по кличке Вегас. Пес долгие годы находился на страже порядка и помогал обеспечивать безопасность жителей региона. О трогательной церемонии и четвероногом защитнике рассказали в донском главе полиции.
Вегас находился на службе более десяти лет. С ним на протяжении девяти лет работала инспектор-кинолог, старший лейтенант полиции Ирина Попова. Вместе они принимали участие в сотнях оперативных мероприятий и помогли раскрыть десятки преступлений.
— Всего Вегас совершил более 9 тысяч выездов для участия в охране общественного порядка и более 2 тысяч выездов, связанных с раскрытием преступлений в сфере оборота оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов, — отметили в МВД.
Служебные собаки — настоящие напарники для сотрудников полиции. На торжественном построении Вегаса и его кинолога поблагодарили за профессионализм, самоотдачу и верную службу. Теперь у четвероногого начинается новая жизнь, более спокойная и домашняя. Его разрешили оставить в семье своего напарника-кинолога, с которым прошел весь служебный путь.
