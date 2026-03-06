«Уральские авиалинии» возобновляют прямые рейсы из Екатеринбурга в Геленджик

Исполнительный директор аэропорта Геленджик Сергей Дяйкин сообщил, что в рамках летнего расписания из города будут выполняться прямые рейсы по семи региональным направлениям. «Сегодня авиакомпании могут более детально составлять графики полетов и рассчитывать провозные мощности, открывая дополнительные рейсы, в сравнении с летом прошлого года, когда аэропорт был открыт для приема и выпуска воздушных судов в середине навигации и перевозчикам приходилось оптимизировать расписание», — сообщил господин Дяйкин.