Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинские компании оштрафованы на 1 млн за кучи снега

По результатам проверок штрафы получили 6 компаний.

Источник: dostup1.ru

Челябинские компании оштрафованы на 1 млн за кучи снега, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, ООО «ГОЛОС.7» (Молдавская, 18) и ООО «Авилон», (Кузнецова, 1-А) вынесены штрафы в 100 тыс. рублей, ООО «Башнефть-розница», (Блюхера, 47-А) — 200 тысяч, ООО «Служба организации движения» (Свердловский тракт, 1-Н и проспект Победы, 394) — 250 тыс. рублей.

Также снег не был вывезен с территории ТРК «Горки». За это два собственника, ООО «Сити-Парк» и ООО «Объединенные торговые центры регионов» оштрафованы на 100 и 200 тыс. рублей соответственно.

В мэрии напоминают, что собранный снег необходимо отправить на снегосвалку в течение суток. Складировать его на тротуарах, парковках и прилегающих территориях запрещено.