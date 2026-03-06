Челябинские компании оштрафованы на 1 млн за кучи снега, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Так, ООО «ГОЛОС.7» (Молдавская, 18) и ООО «Авилон», (Кузнецова, 1-А) вынесены штрафы в 100 тыс. рублей, ООО «Башнефть-розница», (Блюхера, 47-А) — 200 тысяч, ООО «Служба организации движения» (Свердловский тракт, 1-Н и проспект Победы, 394) — 250 тыс. рублей.
Также снег не был вывезен с территории ТРК «Горки». За это два собственника, ООО «Сити-Парк» и ООО «Объединенные торговые центры регионов» оштрафованы на 100 и 200 тыс. рублей соответственно.
В мэрии напоминают, что собранный снег необходимо отправить на снегосвалку в течение суток. Складировать его на тротуарах, парковках и прилегающих территориях запрещено.