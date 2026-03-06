Казань вошла тройку городов по бронированию жилья на мартовские праздники

В то же время, цены на аренду жилья в столице Татарстана в дни мартовских праздников (с 7 по 9 марта) поднялись на 10−15 процентов. Вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Руслан Садреев отметил, что, по его словам, не является значительным подорожанием. Причиной, сдерживающей рост он назвал неблагоприятную для путешествий погоду. Количество гостей в Казани оказалось не столь велико, что отразилось на уровне спроса, отметил эксперт.