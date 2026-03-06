Ричмонд
Казань вошла тройку городов по бронированию жилья на мартовские праздники

Аренда жилья на мартовские праздники в столице Татарстана подорожала на 15 процентов.

Источник: МК.RU Казань

На период мартовских праздников произошел значительный скачок спроса на аренду жилья. Он составил порядка 40 процентов по отношению к прошлому году. Эксперты объясняют это увеличение интереса к путешествиям наличием более продолжительных выходных.

Согласно проведенному анализу, Санкт-Петербург занял лидирующие позиции по числу забронированного жилья, а Москва вошла в тройку лидеров. Также высокой популярностью пользовались поездки в Краснодар, Екатеринбург, Ярославль, Нижний Новгород, Минск, Калининград и Новосибирск. Наблюдается особо высокий рост спроса на туры в Краснодар и Ярославль. Здесь рост составил около 30 процентов за год.

В то же время, цены на аренду жилья в столице Татарстана в дни мартовских праздников (с 7 по 9 марта) поднялись на 10−15 процентов. Вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Руслан Садреев отметил, что, по его словам, не является значительным подорожанием. Причиной, сдерживающей рост он назвал неблагоприятную для путешествий погоду. Количество гостей в Казани оказалось не столь велико, что отразилось на уровне спроса, отметил эксперт.

«Сейчас в Казани достаточно сильная заснеженность для марта. Поэтому гостей, по нашему наблюдению, не так много. Соответственно, спрос не такой высокий, а ценник вырос на 10−15%, не больше», — цитирует Садреева ИА «Татар-информ».

Президент Ассоциации отелей Казани и Татарстана Инга Гадзаова подтвердила низкий спрос на гостиничные услуги в городе к 8 Марта, отметив, что текущая ситуация хуже прошлогодней. По ее словам, туристический поток и, соответственно, спрос на гостиницы не продемонстрировали роста.