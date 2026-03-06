Ричмонд
С начала года в Крым привезли более 300 тысяч тюльпанов, роз и других цветов

Поставки прошли под контролем Россельхознадзора.

Источник: Комсомольская правда

С начала года Россельхознадзор проверил ввоз в Крым более 300 тысяч импортных цветов. В их числе розы, гвоздики, мимоза, тюльпаны и прочие растения.

С 1 января по 3 марта 2026 года специалисты Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора провели контроль на пунктах пересечения административной границы между Херсонской областью и Республикой Крым. За это время было проверено 370 600 штук и 670 килограммов срезанных цветов, привезенных из Нидерландов, Кении, Эквадора, Колумбии и Абхазии.

Срезы цветов прибыли в Республику Крым с актами карантинного фитосанитарного контроля. Это подтверждает их качество и безопасность.

