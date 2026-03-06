С начала года в Крым привезли более 300 тысяч тюльпанов, роз и других цветов

С начала года Россельхознадзор проверил ввоз в Крым более 300 тысяч импортных цветов. В их числе розы, гвоздики, мимоза, тюльпаны и прочие растения.
С 1 января по 3 марта 2026 года специалисты Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора провели контроль на пунктах пересечения административной границы между Херсонской областью и Республикой Крым. За это время было проверено 370 600 штук и 670 килограммов срезанных цветов, привезенных из Нидерландов, Кении, Эквадора, Колумбии и Абхазии.
Срезы цветов прибыли в Республику Крым с актами карантинного фитосанитарного контроля. Это подтверждает их качество и безопасность.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше