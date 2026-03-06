Ричмонд
Celine зарегистрировала товарный знак в России

Celine зарегистрировала товарный знак в России для продажи свечей.

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Французская компания Celine (входит в люксовый модный дом LVMH) зарегистрировала товарный знак в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.

Согласно документам, заявка поступила в ведомство в декабре 2024 года. В качестве заявителя указана компания «Селин».

Роспатент принял решение о регистрации товарного знака Tambour Noir в феврале текущего года.

Теперь под этим товарным знаком компания сможет продавать в России свечи, воск, подарочные наборы ароматических свечей, масла для кожи.

В марте 2022 года ряд французских модных домов, включая Louis Vuitton, Hermes и Chanel, временно закрыли свои бутики в России.