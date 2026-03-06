Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проекции образов женщин и цветов покажут на фасадах Петербурга 6 марта

Дома Северной столицы получат праздничное оформление в честь Международного женского дня.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 6 марта в преддверии Международного женского дня на 10 фасадах Петербурга начнут показывать проекции образов женщин и цветов, сошедших с полотен знаменитых художников. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

— Праздник 8 Марта — отличный повод, чтобы выразить нашу любовь и уважение к женщинам, восхищение их талантами, мудростью, нежностью, силой и красотой. Уверен, проекции создадут весеннее настроение у жителей и гостей Северной столицы, — отметил губернатор Александр Беглов.

Фасады украсят световые ирисы, левкои и мимозы. А здание Российской национальной библиотеки на Московском проспекте продемонстрирует целую галерею знаменитых женских образов, среди которых, например, «Купчиха за чаем» Бориса Кустодиева и «Девочка с персиками» Валентина Серова.

Показ галереи завершат утром 10 марта.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что в честь 8 Марта Лахта Центр включит праздничную подсветку.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше