Проекции образов женщин и цветов покажут на фасадах Петербурга 6 марта

Вечером 6 марта в преддверии Международного женского дня на 10 фасадах Петербурга начнут показывать проекции образов женщин и цветов, сошедших с полотен знаменитых художников. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— Праздник 8 Марта — отличный повод, чтобы выразить нашу любовь и уважение к женщинам, восхищение их талантами, мудростью, нежностью, силой и красотой. Уверен, проекции создадут весеннее настроение у жителей и гостей Северной столицы, — отметил губернатор Александр Беглов.
Фасады украсят световые ирисы, левкои и мимозы. А здание Российской национальной библиотеки на Московском проспекте продемонстрирует целую галерею знаменитых женских образов, среди которых, например, «Купчиха за чаем» Бориса Кустодиева и «Девочка с персиками» Валентина Серова.
Показ галереи завершат утром 10 марта.
