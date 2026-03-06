Иран назвал атаку на базы США и Израиля местью за удары по школе

«Двадцать вторая волна операции “Правдивое обещание 4” была проведена в знак мести убийцам детей в школе Минаба… в огне оказались цели США и сионистского режима, протянувшиеся от Персидского залива до Тель-Авива», — говорится в заявлении, которое приводит агентство Fars.
КСИР сообщил, что Иран нанес удары по американским и израильским базам в Персидском заливе, в Тель-Авиве, подверг атаке аэропорт Бен-Гурион, а также военные центры в Хайфе, применив гиперзвуковые ракеты «Хейбар», а также новейшие сверхтяжелые ракеты «Хорремшахр».
Корпус стражей назвал успешным запуск ракет.