Иран назвал атаку на базы США и Израиля местью за удары по школе

ТЕГЕРАН, 6 мар — РИА Новости. Иранские военные утром 6 марта нанес удары по целям США и Израиля, чтобы отомстить за погибших от атаки по школе на юге Ирана, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

Источник: Reuters

«Двадцать вторая волна операции “Правдивое обещание 4” была проведена в знак мести убийцам детей в школе Минаба… в огне оказались цели США и сионистского режима, протянувшиеся от Персидского залива до Тель-Авива», — говорится в заявлении, которое приводит агентство Fars.

КСИР сообщил, что Иран нанес удары по американским и израильским базам в Персидском заливе, в Тель-Авиве, подверг атаке аэропорт Бен-Гурион, а также военные центры в Хайфе, применив гиперзвуковые ракеты «Хейбар», а также новейшие сверхтяжелые ракеты «Хорремшахр».

Корпус стражей назвал успешным запуск ракет.

