В Волгограде представили эскиз памятника бойцам СВО

Художники студии имени Грекова продемонстрировали эскиз будущей скульптурной композиции, посвященной участникам СВО. Памятник планируют установить в Волгограде. Первыми ее увидели женщины-военнослужащие, матери и жены бойцов. Концепция монумента сформирована по итогам широкого общественного обсуждения.
«Будущий памятник подвигу защитников Отечества, участников специальной военной операции расположится у подножия главной высоты России — священного для всей нашей страны Мамаева кургана, отражая преемственность и неразрывную связь поколения победителей с потомками. Это диктует особые, самые высокие требования к образу и содержанию будущего мемориала», — сказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
В ближайшее время проект должны утвердить на заседании организационного комитета.
Военным консультантом проекта стал заместитель Минобороны России генерал-полковник Александр Санчик.
Композицию представили скульптор Алексей Чебаненко и архитектор Алексей Темников. Размеры памятника — около семи метров в высоту от основания, 14 метров в длину, более восьми метров — в ширину. Клиновидная композиция будет состоять из двух блоков, между которыми художники оставили извилистый ход, символизирующий сложность пути к победе. Пройдя внутрь, на стенах можно будет увидеть отрывки из личных сообщений бойцов их родным.
Доминантой скульптурной композиции станет солдат с обнаженным торсом — этот прием ранее применил автор мемориала на Мамаевом кургане Евгений Вучетич. Также использован и символический образ раздавленной гидры. На одной части монумента представлены образы штурмовика, гранатометчика, оператора БПЛА, военной медсестры, на другой изображены снайпер, мирные жители и девочка, передающая бойцу письмо из дома.
Открытие и освящение памятника запланированы на этот год.
«Победа в специальной военной операции неизбежна, мы это понимаем, — сказал Андрей Бочаров. — С нами Бог, мужество и отвага наших бойцов, поддержка многонационального народа, который помогает нашим воинам выполнять задачи. Без тыла победы не бывает».
Помимо памятника рассмотрели и концепцию создания тематического музея. Он также будет расположен у подножия Мамаева кургана. Проект презентовал директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев: на площади 700 квадратных метра будут представлены три информационных блока, посвященные различным воинским подразделениям, отряду «Бессмертный Сталинград» и ключевым событиям. Особое место займут личные вещи и письма фронтовиков.