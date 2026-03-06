Женщины из Иркутска рассказали, что хотели бы получить в подарок на 8 Марта. Как сообщали КП-Иркутск в пресс-службе сервиса по поиску работы Superjob, о путешествии мечтают 24% опрошенных.
— Желанным подарком являются деньги — их выбрала каждая пятая участница опроса. Культурный досуг в виде билетов в театр, кино или музей привлек внимание 12% женщин. Подарочные сертификаты заняли четвертое место, а парфюмерия и косметика — пятое, — уточняется в результатах опроса.
Небольшая группа хотела бы получить смартфоны, украшения и часы, бытовую технику или сертификаты на обучение. Одежда, обувь, меха, а также сладости, товары для хобби и книги оказались в списке желаний у 2% сибирячек.
Но беспроигрышным подарком остаются цветы, их получают 60% женщин. 14% мужчин обычно дарят конфеты или наборы чая и кофе. Деньги тоже дарят, но не так часто, как хотелось бы: их получают лишь 5% женщин. А 11% дам признались, что чаще всего остаются без подарка на 8 Марта.