В Омске снесут 29 частных домов ради строительства многоэтажек

Два участка в Центральном округе площадью 2,34 га отвели под комплексное развитие территории.

Источник: Комсомольская правда

5 марта омские власти утвердили границы новой территории для комплексной застройки. Новые многоэтажные дома появятся на двух смежных участках в Центральном округе города.

Строительные площадки организуют в границах улиц Герцена, Осоавиахимовская, 3-я и 7-я Северные. Общая площадь обновляемой территории составит 2,34 га. Реализация проекта займет десять лет. В итоговый жилой фонд будет насчитывать не менее 17,4 тысячи квадратных метров.

На сегодняшний день обе локации, в которых разрешили возвести здания средней этажности и высотные ЖК, заняты частными домовладениями. На первой территории придется снести 26 домов, на второй — еще три.

Ранее мы рассказали, что в Омске стартовали продажи квартир в ЖК с двухуровневым паркингом.

