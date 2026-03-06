Ричмонд
В Самарской области проверили 23 тысячи местных тюльпанов перед 8 Марта

Праздничные цветы в теплицах Самарской области прошли контроль качества.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области 4 марта в рамках фитосанитарного контроля проверили 23 тысячи тюльпанов. Цветы вырастили в местном тепличном хозяйстве к празднику 8 Марта. Растения здоровы и безопасны для жителей региона. Об этом сообщили в ТУ Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

«Во время осмотра специалисты искали признаки вредителей, таких как трипс или белокрылка. Цветы проверили на наличие пятен и деформаций. В итоге опасных организмов не нашли, продукция полностью безопасна», — рассказали в ведомстве.

Проверку в Самарской области провели в рамках ежегодного мониторинга территорий. Также работникам теплиц еще раз напомнили о санитарных правилах. Им объяснили требования, которые нужно обязательно соблюдать при выращивании цветов на всех этапах.