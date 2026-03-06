В Самарской области проверили 23 тысячи местных тюльпанов перед 8 Марта

В Самарской области 4 марта в рамках фитосанитарного контроля проверили 23 тысячи тюльпанов. Цветы вырастили в местном тепличном хозяйстве к празднику 8 Марта. Растения здоровы и безопасны для жителей региона. Об этом сообщили в ТУ Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.