В Челябинске бесплатно осмотрят собаку Додобоню

ЧЕЛЯБИНСК, 6 мар — РИА Новости. Собаку Додобоню, доставленную в приют для животных «Того» в Челябинске после истории с увольнением курьера «Додо Пиццы», впервые обследуют — осмотр проведут бесплатно в одной из частных ветклиник города, рассказал РИА Новости экс-курьер Михаил Савицкий.
Ранее курьера сети «Додо Пицца» Михаила уволили по статье «Порча имущества» после того, как он укрыл пледом местную собаку Додобоню в 20-градусный мороз. Пиццерия уточняла, что курьер использовал гостевой плед. Позже основатель сети пиццерий «Додо Пицца» Федор Овчинников извинился перед курьером и сообщил, что сеть станет местом, где рады гостям с питомцами.
«Все хорошо у нее, у Бони. Со мной связался главный врач клиники “Ветмэн”, он сказал, что готов бесплатно ее принять. Мы состыкуем с Еленой (Кнапской, руководителем приюта “Того” — ред.) этот момент», — сказал Савицкий.
Он отметил, что собака чувствует себя в приюте очень хорошо.
«Она выходит из будки, сидит рядом с домиком. Кушает очень хорошо, как слон. И сухой корм, и консервы, и другую еду», — отметил Савицкий.
Ранее в приюте РИА Новости рассказывали, что собака всю жизнь провела на улице, и ее не обследовали ветеринары.