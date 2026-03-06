В Челябинске бесплатно осмотрят собаку Додобоню

«Все хорошо у нее, у Бони. Со мной связался главный врач клиники “Ветмэн”, он сказал, что готов бесплатно ее принять. Мы состыкуем с Еленой (Кнапской, руководителем приюта “Того” — ред.) этот момент», — сказал Савицкий.