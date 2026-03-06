ВГТУ и Нововоронежская АЭС расширяют сотрудничество в рамках инженерной школы «ЭнергоТех»

На базе Нововоронежской АЭС состоялось рабочее совещание руководства Воронежского государственного технического университета и атомной станции, посвящённое развитию инженерной школы «ЭнергоТех».
В обсуждении приняли участие ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин, представители ректората и научного блока университета, а также директор НВАЭС Владимир Поваров и руководители подразделений.
На встрече обсудили организацию образовательного процесса в текущем учебном году. В весеннем семестре для студентов инженерной школы стартует обучение на базе Учебно-тренировочного пункта НВАЭС. В программу включены две дисциплины: «Инженерно-системные аспекты ядерной энергетики» и «Ядерная физика». В занятиях, которые начнутся в середине марта, примут участие 70 студентов. Также на встрече обсудили программы летней практики и обучение в осеннем семестре.
Помимо этого, инженерная школа «ЭнергоТех» формирует портфель научно-исследовательских направлений, ориентированных на актуальные задачи атомной энергетики. Представители Нововоронежской АЭС предложили несколько потенциальных и практико ориентированных тем для совместной с ВГТУ разработки.
«Для атомной станции важно готовить специалистов, которые понимают специфику отрасли не по учебнику, а через практику. Мы рассчитываем, что совместные проекты станут точкой роста как для университета, так и для АЭС, а для студентов — осознанным шагом в профессию», — подчеркнул Владимир Поваров.
«ЭнергоТех» — инженерная школа, которая занимается подготовкой высококвалифицированных кадров для атомной отрасли. Ее индустриальным партнером является Нововоронежская АЭС. Школа открылась 10 июля на базе ВГТУ, ее руководителем стал заместитель директора НВ АЭС Олег Уразов.
Расширение сотрудничества ВГТУ и Нововоронежской АЭС направлено на подготовку инженерных кадров нового поколения, способных работать с современными атомными технологиями, цифровыми инструментами и перспективными проектами развития отрасли.
Справка.
Нововоронежская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в г. Нововоронеж Воронежской области) — первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением), обеспечивает надежное и качественное энергоснабжение Воронежской области. Атомная станция расположена на берегу Дона, в 45 км южнее Воронежа. Всего на нововоронежской площадке было построено и введено в эксплуатацию семь энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, четыре из которых сейчас являются действующими. Три энергоблока являются головными прототипами серийных энергоблоков с реакторами водо-водяного типа (энергоблок № 3 — ВВЭР-440; энергоблок № 5 — ВВЭР-1000; энергоблок № 6 — ВВЭР-1200). Энергоблоки с первого по пятый были запущены, соответственно, в 1964, 1969, 1971, 1972 и 1980 годах. Энергоблоки № 1 и № 2 были остановлены в 1984 году и 1990 году соответственно, блок № 3 — в 2016 году. Энергоблок № 4 после модернизации в декабре 2018 года получил разрешение на продление срока эксплуатации. С 2007 года на АЭС велось сооружение двух новых энергоблоков поколения «3+» — № 6 и № 7 (по проекту «АЭС-2006»). Энергоблок № 6 сдан в эксплуатацию в феврале 2017 года, он стал первым в мире атомным энергоблоком нового поколения, введенным в промышленную эксплуатацию. Энергоблок № 7 был введен в эксплуатацию в октябре 2019 года. Инновационные энергоблоки поколения «3+» имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации.
Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.