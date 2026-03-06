В Ростове задержан мужчина за мошенничество при установке памятников

В Ростове полицейские задержали местного жителя, который подозревается в серии обманов клиентов, заказывавших у него надгробные памятники. Об этом сообщили в пресс-службе донского главка МВД.
Поводом для разбирательства стало заявление от ростовчанина, лишившегося более 400 тысяч рублей. В ходе расследования выяснилось, что 41-летний дончанин организовал бизнес по изготовлению надгробий. Чтобы войти в доверие к заказчикам, он использовал реквизиты ИП, принадлежащего жене его приятеля. Сам знакомый, по данным полиции, не знал о махинациях.
Схема работы была незамысловатой: подозреваемый арендовал офис в центре города, показывал клиентам фото якобы готовых работ и заключал договоры. Большая часть пострадавших — родственники погибших участников СВО. Люди вносили предоплату наличными или переводом на карту, однако обещанные памятники так и не получали. Сначала он кормил заказчиков отговорками, а затем переставал отвечать на звонки. Установленный ущерб по одному из эпизодов превысил 400 тысяч рублей. Как отметили в полиции, сейчас этот ущерб перед заявителем уже полностью погашен в рамках следствия.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Суд отправил его под стражу.
Сейчас оперативники проверяют, сколько еще человек могло пострадать от действий ростовчанина. Если вы узнали этого мужчину или сами заключали с ним договор на установку памятника, но остались без денег и без результата, полиция просит вас обратиться. Заявления принимают в дежурных частях или по телефонам 02 (102 — с мобильного).
