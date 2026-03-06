В Ростове задержан мужчина за мошенничество при установке памятников

Схема работы была незамысловатой: подозреваемый арендовал офис в центре города, показывал клиентам фото якобы готовых работ и заключал договоры. Большая часть пострадавших — родственники погибших участников СВО. Люди вносили предоплату наличными или переводом на карту, однако обещанные памятники так и не получали. Сначала он кормил заказчиков отговорками, а затем переставал отвечать на звонки. Установленный ущерб по одному из эпизодов превысил 400 тысяч рублей. Как отметили в полиции, сейчас этот ущерб перед заявителем уже полностью погашен в рамках следствия.