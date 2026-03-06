Житинкин пожелал Безрукову терпения на должности худрука МХАТ

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Народный артист России Андрей Житинкин заявил РИА Новости, что Сергею Безрукову понадобится терпение в связи с назначением на пост художественного руководителя МХАТ им. М. Горького из-за проблем с труппой.
«Очень логичное назначение. Единственное, я ему желаю терпения. Потому что сейчас МХАТ им. Горького с творческой точки зрения не в лучшей форме, там огромные проблемы с труппой. Хотя техническая часть сейчас замечательная», — сказал РИА Новости режиссер.
Житинкин добавил, что в свое время, разговаривая с народным артистом СССР Олегом Табаковым, пророчил успех Сергею Безрукову.
«Я помню, как был расстроен Олег Табаков, когда он (Безруков — ред.) вдруг сказал, что уходит из “Табакерки”. Он хотел тогда возглавить областной театр, потом возглавил Губернский. Я сказал Табакову: “Вы знаете, Олег Павлович, сейчас все ваши птицы вылетают, и они пойдут вверх”. Я как в воду глядел», — отметил артист.
Министр культуры РФ Ольга Любимова ранее в пятницу сообщила, что художественным руководителем театра МХАТ им. М. Горького назначен Сергей Безруков.