Житинкин пожелал Безрукову терпения на должности худрука МХАТ

«Я помню, как был расстроен Олег Табаков, когда он (Безруков — ред.) вдруг сказал, что уходит из “Табакерки”. Он хотел тогда возглавить областной театр, потом возглавил Губернский. Я сказал Табакову: “Вы знаете, Олег Павлович, сейчас все ваши птицы вылетают, и они пойдут вверх”. Я как в воду глядел», — отметил артист.