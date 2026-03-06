Ричмонд
В Башкирии выросла популярность горного экспресса

За 2 месяца 2026 года горный экспресс «Айгир» Уфа — Белорецк — Уфа перевез порядка 12 000 пассажиров, что на 17% выше аналогичного периода 2025 года, сообщает БППК.

Источник: БППК / сайт

В зимний период с октября по апрель горный экспресс «Айгир» курсирует по выходным и праздничным дням. Маршрут обслуживает современный подвижной состав «Финист» в 5-вагонном исполнении, который оснащен всем необходимым для комфортного путешествия: системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, видеонаблюдения и информационными табло. В салоне — комфортные кресла с USB-розетками для зарядки мобильных устройств.

График движения:

— поезд № 7485/7486/7488 Уфа (отпр. 07.08) — Айгир (приб. 11.07, отпр. 11.10) — Белорецк (приб. 12.27);

— поезд № 7489/7491/7499 Белорецк (17.39) — Айгир (приб. 18.51, отпр. 18:53) — Уфа (приб. 22.19). Время местное.

В пути следования предусмотрены остановки: Правая Белая, Дёма, Карламан, Габдюково, Зуяково, Ассы, Инзер, Айгир, Юша, Улу-Елга, Серменево.

Ранее сообщалось, что в Башкирии начнет работу туристический пригородный поезд «Айгир».