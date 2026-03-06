В Башкирии выросла популярность горного экспресса

В зимний период с октября по апрель горный экспресс «Айгир» курсирует по выходным и праздничным дням. Маршрут обслуживает современный подвижной состав «Финист» в 5-вагонном исполнении, который оснащен всем необходимым для комфортного путешествия: системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, видеонаблюдения и информационными табло. В салоне — комфортные кресла с USB-розетками для зарядки мобильных устройств.