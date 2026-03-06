Ричмонд
2,7 тысячи тонн подсолнечного шрота отправились из Ростова в Турцию

Россельхознадзор проконтролировал экспорт кормов для животных в морских портах Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В период с 24 по 27 февраля Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия провело контроль партий кормов растительного происхождения в морских пунктах пропуска региона. Общий объем досмотренной и оформленной продукции составил 2,7 тысячи тонн. Все партии представлены шротом подсолнечным, предназначенным для экспорта в Турцию.

Для проверки соответствия продукции фитосанитарным требованиям страны-получателя сотрудники Россельхознадзора произвели отбор проб. В ходе анализа проверялись качественные характеристики корма и его безопасность для животных.

По результатам контроля нарушений требований ветеринарного законодательства не выявлено.

