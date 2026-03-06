2,7 тысячи тонн подсолнечного шрота отправились из Ростова в Турцию

В период с 24 по 27 февраля Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия провело контроль партий кормов растительного происхождения в морских пунктах пропуска региона. Общий объем досмотренной и оформленной продукции составил 2,7 тысячи тонн. Все партии представлены шротом подсолнечным, предназначенным для экспорта в Турцию.